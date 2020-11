Megrázó fotó: az utcán borult térdre az összetört asszony – csak kerítésen keresztül láthatta szeretett férjét

Nem csak hazánkban, az egész világon szigorításokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedése miatt.

Nem csak hazánkban, az egész világon szigorításokat vezetnek be a koronavírus-járvány terjedése miatt.

Szerda óta Magyarországon is komoly szigorítások léptek életbe, azonban ehhez hasonló szabályozások a világ minden táján átalakították az emberek hétköznapjait a koronavírus-járvány miatt.

Nagy-Britanniában például az utóbbi nyolc hónapban nem találkozhattak szeretteikkel azok, akik idősotthonokban, illetve más, bentlakásos egészségügyi intézményekben vannak. Az angolok most azt szeretnék: a korlátozásokon legalább karácsonykor enyhítsenek picikét, hogy a családok találkozhassanak, ha rövid ideig is, de újraegyesülhessenek, együtt lehessenek.

A szigetországban ugyanis vannak, akik hosszú ideje nem ölelhették meg a saját gyermeküket, élettársukat, édesanyjukat-édesapjukat – csak a távolból, esetleg egy plasztikfalon keresztül kommunikálhattak velük.

A brit gondozóotthonok lakóinak mentális és fizikai egészsége az elszigeteltség következtében jelentősen romlott

– írja cikkében a Daily Mail.

Nagyjából 411 ezer emberről beszélünk, akik a több hónapos magány és szeretethiány miatt szenvednek.

A lap megrázó fotót közölt egy feleségről, aki az utcán borult térdre szívfájdalmában: szeretett férjét ugyanis csak kerítésen keresztül láthatja.

A demenciában szenvedő, 79 éves Dave Stallard nem is igazán érti, miért nem láthatja szeretett feleségét, Irenét nap mint nap, úgy mint korábban. Az asszony márciustól júliusig egyáltalán nem látogathatta a férfit, most pedig minden negyedik nap engedik csak be hozzá, akkor is csak fél órára.

Ekkor sem érinthetik meg egymást: a két méteres biztonsági távolságtartás rájuk is vonatkozik.

Ha Irene máskor szeretné látni párját – akinek 50 évvel ezelőtt mondta ki az örök hűséget – akkor azt csak az intézmény kerítésén keresztül teheti meg, az utcáról.