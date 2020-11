Kijárási tilalom: százezrekre büntethetik a szabályszegőket

A koronavírus megfékezése érdekében eddigi legszigorúbb intézkedéseit hozta meg a kormány. Mától az ország minden pontján szigorú szabályokhoz kell alkalmazkodni, a szabályok megszegőit pedig komoly büntetéssel sújtják majd.

A koronavírus megfékezése érdekében eddigi legszigorúbb intézkedéseit hozta meg a kormány. Mától az ország minden pontján szigorú szabályokhoz kell alkalmazkodni, a szabályok megszegőit pedig komoly büntetéssel sújtják majd.

Tegnap az országgyűlés 90 napra megadta a kormány számára a rendkívüli felhatalmazást, így szerda nulla órától életbe lépett a kijárási tilalom és számos korlátozó intézkedés, melyeket hétfőn jelentett be a miniszterelnök. Bár lapzártánkkor még nem született meg a rendelet, sejthető, hogy a mától hatályos kijárási tilalom betartását is a rendőrség fogja ellenőrizni.

A rendőrség a koronavírus-járvány miatt bevezetett eddigi intézkedéseket is erős kézzel ellenőrizte, és komoly büntetéssel sújtotta azokat, akik a szabályok be nem tartásával másokat ve­szélyeztettek. Az este 8 óra és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom alól néhány sürgős esetben természetesen lesz kivétel, melyeket a rendelet részletez majd.









Az előzetes információk szerint hazánkban a kijárási tilalmat megszegőket 100 ezer forinttól egymillió forintig terjedő bírsággal sújthatják. Ez a szigor tapasztalható külföldön is. Portugáliában este 10 és hajnali 5 között van kijárási tilalom, aki ezt nem tartja be, 120 naptól egy évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. A közeli Csehországban a kijárási tilalmat be nem tartókat akár tízezer cseh koronára – körülbelül 135 ezer forint – is megbüntethetik, Ausztriában akár 3600 eurót – körülbelül 1 millió 300 ezer forint – is kiróhatnak a tilalmat be nem tartókra.

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója a Borsnak kifejtette: minden tekintetben jogkövető magatartást tanúsít, a szigorításokkal pedig maximálisan egyetért.









– Az előadások ugyan jelenleg szünetelnek, de a próbák nem. Két új produkcióval készülünk, például a Szent László lovagkirály legendájával. A munkát úgy időzítjük, hogy mindenki időben hazaérhessen. Persze a lovainkra éjjel is felügyelnek, de ha gyors orvosi be­avatkozásra van szükség, nekem nem kell odamennem. Amennyiben az egyik állatunk haldoklik, sajnos volt már rá példa, kikelek az ágyból és hozzá sietek – fejezte be a direktor-színész.

Megkérdeztük az utca embereit is, őket hogyan érintik a most bevezetett szigorítások.

Noémi szerint a kutyákat nem akkor kell sétáltatni, amikor a jogszabályok megengedik, hanem akkor, amikor az állatok szükségletei azt megkívánják.









Éppen azért megkönnyebbült, amikor kiderült, hogy ezt a jogalkotók is így gondolják, ezért nincs akadálya annak, hogy kedvenceit este vigye le a térre – Roszkó (zsemleszínű) és Elza jó kutyák, de vannak igényeik. Nem szívesen kínoznám őket – mondta lapunknak.

István 35 éve karbantartó lakatos a BKV-nál. Büszkén mutatta meg nekünk a munkáltatói igazolását, amit fel kell majd mutatnia a rendőröknek, ha esetleg megállítják az utcán.









– Gyakran dolgozom éjjel, és van, amikor pont nyolc óra után kell bemennem. Remélem, sikerül a vírus terjedését megállítanunk – mondta a középkorú férfi.

Pista is egyet­ért a korlátozásokkal, mert szerinte a jelenlegi helyzetben semmi sem fontosabb, mint a probléma legyőzése.









– Parkgondozóként dolgozom, ezért a munkám jelentős része sötétedés előtt véget ér. Éjszaka már nincsenek feladataim, ezért szerencsére mindennap időben hazaérek és le is feküdhetek.

Renét az itteni korlátozások nem érintik, mert Ausztriában él és tanul.









– Ott egyébként sokkal szigorúbbak a tilalmak, így már megszoktam a fegyelmet – mondta a leendő informatikus.

Krisztina pénztárosként dolgozik.









Az üzletek ugyan este 7-kor bezárnak, de a munkája még akkor nem ér véget, hiszen a bevétellel el kell számolnia.