Megerőszakolta, majd agyontaposta a földön fekvő unokahúgát a 15 éves – 18+ videó

Brutális vérengzést követett el a most 17 éves új-mexikói Jeremiah Morfin saját 9 éves unokahúga ellen még 2019 januá 5-én. Az akkor 15 éves fiú tettét végül saját maga vallotta be a rendőröknek, miután eltűnt kislány keresésekor őt is kikérdezték.

A hatóságokat a Morfin édesanyja riasztotta, miután reggel felébredve nem találta a házban unokahúgát, de a hátsó ajtó, ami éjszakára mindig zárva van, most nyitva volt. A nő attól tartott, hogy a kislány elkószált valahova. Közben feltűnt neki, hogy fia különösen viselkedik: ruháit igyekezett kimosni a fürdőszobában.

A rendőrök hamar rájöttek, hogy a fiú feltehetően tudja, mi történt a kilencévessel, ezért faggatni kezdték. A fiú félszavakkal végül bevallotta:

– Túl sok dolog történt mostanában. Úgy éreztem felrobbanok. Nem bírtam tovább, és engedtem, hogy eluralkodjon rajtam a késztetés, hogy valami rosszat tegyek.

Ezután elvezette a nyomozókat a közeli csatornához, ahol megtalálták a lányka rongyokba tekert holttestét. A halottkém megállapította: borzasztó dolgokat tett gyilkosa a kislánnyal mielőtt meghalt volna. A bizonyítékok, a holttesten talált nyomok és a DNS vizsgálat szerint, míg a szülők aludtak,

Morfin megerőszakolta és fojtogatta a kilencévest, majd végül többször mellkason taposta a gyereket.

Ez utóbbi olyan súlyos sérüléseket okozott unokahúgának, hogy belehalt. Ezután megpróbálta elrejteni a holttestet, ezért lepedőbe csavarta és kivitte a közeli csatornához.

Morfint korábban csak a gyilkosság miatt ítélték el, de a bíróság most, majdnem két évvel a kegyetlen vérengzés után, új bizonyítékokra hivatkozva ismét elővette az ügyet és vádat emelt ellene a nemi erőszak miatt is.

