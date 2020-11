Kulisszatitkokat árult el Gabriela Spanic – így telik egy napja hazánkban – videó

A Dancing With The Stars című műsorának egyik versenyzője Gabriela Spanic a TV2 kameráinak megmutatta, hogyan telik egy átlagos napja Budapesten, és a több mint tízperces videóból azt látni, hogy a színésznő igencsak megszerette hazánkat.







© Máté Krisztián

Spanic elárulta, hogy már hetekkel az adás előtt Budapesten volt, de gyakorlatilag bujkált, nehogy idő előtt lebukjon a rajongók előtt. Azóta viszont szinte tiszteletbeli magyar lett és fia, Jesús is megszerette Magyarországot, így még azt is el tudják képzelni, hogy a műsor után végleg ide költözzenek, ahogy a színésznő a magyar férfiakkal is elégedett és nem tartja kizártnak, hogy majd egy magyar férfi hódítja meg a szívét.

Az édesanyja elvesztése után egyfajta terápiának fogta fel a műsort, és még nagyobb erőbedobással vetette bele magát a tánctanulásba és igyekszik a jó dolgokra koncentrálni. Spanic a konyhában meséli el, hogy egyébként a fürdőolajra esküszik, majd bemutatta, éppen milyen reggeli/ebéddel készül aznapra, mert a kettő étkezést szereti egybekötni.

A táskájában ezúttal egy táncos cipő és ugrókötél lapult, majd elindult az aznapi próbájára, ahová szintén beleshettek a nézők, akinek egy szépségtippet is adott: