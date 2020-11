A nézők sejtenek valamit: Összejött Gabriela Spanic és Andrei Mangra?

Forró produkciójuk láttán már több hete találhatnak a rajongók: vajon alakul valami Gabriela Spanic és táncpartnere, Andrei Mangra között? A Dancing with the Stars versenyzői már a második adásban is egy csókkal ünnepelte továbbjutását, de sokan kiszúrták azt is, hogy a páros között gyakoriak a „lopott” érintések.

Gaby nemrég kitálalt a párkapcsolatokról, amihez Andreinek is volt néhány szava.

Szerelmes vagyok, de jelenleg nincs párom

© Knap Zoltán

– A számomra ideális férfi nem szól bele az életembe, hogy milyen ruhát hordok, mit csinálok. Legyen kedves, nyitott és humoros, valamint szorgalmas. Szeretem, ha elvisznek vacsorázni, megmasszíroznak, énekelnek vagy verset írnak nekem, ha virágok borítják a lakást – részletezte Gaby, aki korábban elárulta: el tudja képzelni, hogy Magyarországon talál rá a szerelem.

A színésznő úgy érzi, édesanyja tragikus elvesztése után megértő társra talált Andreiben, aki épp ebben az időszakban szakított kedvesével. A páros tagjai ezzel együtt dolgozhatták fel veszteségeiket.