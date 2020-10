Gyermekkori démonaival küzdött meg eheti táncában Gabriela Spanic - videó

Gabriela Spanic és Andrei Mangra egy igazán személyes koreográfiával készült a Dancing with the Stars eheti adására. Táncukban ugyanis azt dolgozták fel, hogy Gaby Spanic csak felnőttkorában jött rá: diszlexiás. Noha már gyerekként is meggyűlt a baja a számokkal és a betűkkel, tanárai egyszerűen butának titulálták és a szülei sem értették meg:

Az egész egy nagy zűrzavar volt számomra. sok tanárom és tanárnőm megalázott, és ettől depressziós lettem – mesélte.

Táncuk végül nem nyerte el a zsűri tetszését teljesen, csupán 31 pontot kaptak.