Megható: Gabriela Spanic tragédiája mélyen megrázta Molnár Andit

Molnár Andi fontos feladatának tartja a zsűrizést a Dancing with the Starsban, ugyanakkor elmondta: nem tud mindig szakmai szempontok alapján értékelni.

A Dancing with the Stars csinos zsűritagját mélyen megrázta Gabriela Spanic tragédiája: ezért is ismeri el annyira profizmusát. Molnár Andi az édesanyját gyászoló színésznő produkciója alatt végig arra gondolt, vajon ő képes lenne-e ugyanilyen energiával, mosolyogva táncolni a történtek után.







– Azt kell mondjam, vérprofi volt a színpadi jelenléte. Nagyon nehéz egy ekkora tragédia után mosolyogva táncolni. Meg is mondtam neki, hogy sokkal stabilabb a parketten, annak ellenére, hogy kicsúszott a lába alól a talaj. Korábban az volt az érzésem, hogy a partnere, Andrei Mangra a dominánsabb kettejük közül, a rumbánál viszont egyértelmű volt Gaby fejlődése még ebben a nehéz időszakban is – kezdte a Ripostnak Andi, aki úgy érzi, az első két élő show alatt még szigorúbb volt, mostanra viszont kissé megenyhült.







Andi még sosem élt át hasonlót, ám olyan már előfordult vele, hogy a teste jelezte: lassítania kell.







