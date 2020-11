Képtelen leállni: Gabriela Spanic testét lila foltok borítják

A világsztár nem ismer se embert, se istent, ha teljesítenie kell, az egészsége árán is odateszi magát. A testét megannyi sérülés borítja, amely a műsor során feltűnt a Bors munkatársának is.

A világsztár nem ismer se embert, se istent, ha teljesítenie kell, az egészsége árán is odateszi magát. A testét megannyi sérülés borítja, amely a műsor során feltűnt a Bors munkatársának is.

Gaby Spanic egy igazi latin díva, aki olyan energiákkal veti bele magát az életbe, mint egy robogó gyorsvonat. Nem érdekli őt, ha a lelke vagy a teste sérül, addig megy, amíg el nem éri a kitűzött célt. A világsztár most, hogy a Dancing with the Stars-ban versenyez, és szemmel látható bizonyítéka van annak, hogy milyen komolyan veszi a feladatát: a verseny előtti bemutatkozó kisfilmben látszott, hogy Spanic felkarja, alkarja kék-lila-zöld színben „pompázik”. A sérüléseket nyilvánvalóan a próbák közben szedte össze.







© tv2

– Egyszerűen ilyen érzékeny a bőröm, ebbe a típusba tartozom. Andreijel nagyon sok emelést gyakorlunk, s ilyenkor azért van, hogy erősen meg kell fognia. De ezek csak amolyan felületi sérülések, amik nem fájnak, s el is múlnak hamar, viszont mindig újak keletkeznek . Én már szinte észre sem veszem őket – vallotta be Gaby.

Gaby egyébként az ötödik adásban, immár másodszor is le­sérült, most a bokája ficamodott ki.







© tv2

– Úgy néz ki, komoly gond nincs, egy rossz lépésnél aláfordult a bokám, de szalag szinte biztos, hogy nem sérült. Vasárnap pihentetem egész nap, s ha minden jól megy, hétfő délután már gond nélkül tudok próbálni – tette hozzá a Paula és Paulina sztárja.