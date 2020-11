Ajjaj! Élő adásban szenvedett sérülést Gabriela Spanic

Andrei Mangra egy pillanatra azt hitte, Gabriela Spanic elfelejtette a koreográfiát a Dancing with the Stars ötödik élő show-jában, az igazság azonban az, hogy az édesanyját gyászoló színésznőnek kiment a jobb bokája, miközben egy fergeteges argentin tangót mutatott be – írja a Ripost.







© Máté Krisztián







Gaby ennek ellenére elképesztően jól teljesített, és ez a pontszámokon is meglátszik: 37-tel jutalmazták ugyanis a zsűritagok.