Itt a kínai vakcina dokumentációja: mindent kiderítettünk róla, amit lehetett

Folyamatosan jönnek a jó hírek a koronavírus elleni vakcinákról: tegnap megérkezett Magyarországra a kínai oltóanyag dokumentációja, miközben dolgoznak a szakemberek azon, hogy a Pfizer termékét minél előbb engedélyezzék hazánkban.

Szakmai kérdések sora Péntek reggel megérkezett a kí­nai oltóanyag dokumentációja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez – közölte Facebook-ol­dalán a külgazdasági és kül­ügy­miniszter, Szijjártó Péter. A szakemberek megkezdhetik ve­le munkát, kezdődhetnek a tesztek.







– A magyar szakemberek most nekiláthatnak annak a vizsgálatnak, amelynek eredményeként eldönthetik, hogy engedélyt adnak-e a kínai oltóanyag magyarországi használatára. A vakcina biztonságossága nem politikai vagy ideológiai, hanem szakmai kérdés. Amennyiben a szakemberek pozitív döntést hoznak, azonnal megkezdjük az oltóanyag im­portjára vonatkozó szerződés megkötését – írta közösségi oldalán a miniszter.

Biztonságos, hatékony

Leghamarabb, már akár év végén megkaphatja az engedélyt Ma­gyarországon a Pfizer és a BioNTech vakcinája. Az oltóanyag a szakemberek szerint csak igen ritka esetben okoz mellékhatást. A Bors dr. Rusvai Miklós virológus professzort kérdezte az oltóanyaggal kapcsolatos legfrissebb eredményekről.







– Mivel a Pfizer és a BioNTech minden fontos információt közöl a vakcináról a honlapján, egyre többet lehet róla megtudni. A német-amerikai vakcina biztonságos és hatékony, s a legfrissebb adatok alapján úgy tűnik, csak elenyésző százalékban okozhat enyhe mellékhatást – magyarázta a szakember, aki hozzátette, a problémás esetek száma egy tízezrelék alatt van, ami megfelelő arány egy vakcina tekintetében.

Kell engedély

– A tesztelések során több mint 40 ezer ember kapta meg az oltóanyagot, azonban azt, hogy Anglia hol tart, még nem lehet tudni. Arról már lehetett olvasni, hogy az angolok között is okozott a vakcina allergiás reakciókat, hiszen ezek az oltóanyag beadása után azonnal fellépnek.







Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy az allergiásoknak félniük kellene, hiszen ez csak bizonyos allergiák során jelentkezik. Azt, hogy pontosan mik ezek az allergiák, az amerikai engedély után derülnek ki pontosan – fűzte tovább dr. Rusvai Miklós, aki kitért rá, hogy itt is érződik a britek sietsége.