Ilona: 15 év után elásva találták meg a fiamat

15 évig élt a remény Ilona szívében, hogy nyomtalanul eltűnt fiát még valaha viszontláthassa, most azonban muszáj lesz elfogadnia a szörnyű valóságot. Zoltán a magyar határ menti szülőfalujától 20 kilométerre, egy gödör mélyéről került elő.

„Az ellenségemnek sem kívánom”

Hatalmas földterületet ástak fel nemrég a szlovákiai Albár és Mad között, ahol szeptember 9-én emberi maradványokat is találtak. A szántóföldön célirányosan folyt a kutatás az egykori dunaszerdahelyi, Sátor Lajos-féle maffia áldozatai után, a helyszínre a bűnszervezet börtönben ülő tagjai vezethették el a hatóságokat. Az áldozatot nemrég sikerült azonosítani. Kiderült: B. Zoltán nevére cégeket írtak, a nevében gazdasági bűncselekményeket követtek el, de fizetség helyett inkább eltették láb alól. A fiatalember édesanyját a Borsnak sikerült utolérnie tegnap telefonon, a határ menti Nagyszarván élő Ilona könnyek között beszélt fiáról.







Albár és Mad között találtak rá a fiatalember holttestére, markolókkal tudták csak kiásni © Barak Dávid - Parameter.sk

Ne tudja meg senki, milyen fájdalmat éreztem, amikor kö­zölték, hogy a fiam maradványait találták meg elásva. Ezt még a legnagyobb ellenségemnek sem kívánom, ezzel minden reményünk elszállt – nyilatkozta a Borsnak a gyászoló édesanya.







B. Zoltán nevére cégeket írtak, de a maffiózok nem akarták kifizetni őt, inkább eltették láb alól © Archív

Olaszországba indult utolsó napján

– Ordításban törtem ki, a nyomozót másnap hívtam vissza, hogy elnézést kérjek ezért. Azt hitte, hogy örülni fogunk a hírnek, de csak akkor örültem volna, ha élve kerül elő. Hiába telt el ennyi idő, egy pillanatig sem adtuk fel a reményt. Az utolsókig bíztam benne, hogy még életben van valahol – magyarázta lapunknak a 62 éves asszony. Zoltán az utolsó napján Olaszországba indult autóalkatrészért, de a közelben kiszedték a kocsijából, és eltüntették. Bordó Fiatja azóta sem került elő. A maradványok között a családja elmondása szerint megtalálták azt az arany nyakláncot is, amit az el­tűnésekor viselt. A nyomozás miatt a temetésre a családnak akár fél évet is várnia kell.

Nem telt el úgy nap, hogy ne gondoltam volna rá. Templomban ministrált, nagyon dolgos, intelligens és rendes fiú volt, és sajnos erre is fize­tett rá.

Ismeretlen telefonáló fenyegette a szülőket

Mint Ilona elmondta, az eltűnés után öt nappal egy névtelen telefonhívást kaptak a vezetékes telefonjukon, amit a férje vett fel. Egy ismeretlen hang megfenyegette őket, hogy álljanak le a kutakodással, mert „ráfizethetnek”.

– Természetesen nem álltunk le, még egy magas összeget is felajánlottunk a nyomravezetőnek, de sajnos nem jelentkezett senki. Az utolsó napon Zoli a kocsiját szerelte, én pedig feltűnően nézhettem őt az ajtóból, mert ezt szóvá is tette. Amikor bejöttem a házba, borzasztó érzés fogott el, és mondtam is magamnak, hogy remélhetőleg nem most láttam őt utoljára. A rendőrök korábban azt mondták, nincs még egy család, amelyik ennyi mindent megtett volna az eltűnt fiáért – tette hozzá az anya, aki hozzájárult ahhoz, hogy a fiáról fényképet közöljünk. B. Zoltánt a nővére és a szülei mellett rengeteg barátja gyászolja. Érdekesség, hogy a szlovákiai Paraméter nevű portál szerint az elmúlt két évben legalább 20 holttestet találtak a nyomozók Dunaszerdahely környékén, ők valamennyien a maffiának estek áldozatul.

Saját emberei végeztek a donnal

Az 1990-es években Dunaszerdahelyen a helyi maffia uralkodott. Egy idő után a bűnszervezet két ága, a Pápay Tibor és a Sátor Lajos irányította két klán egymással is háborúzni kezdett. A felvidéki kisvárosban nem volt szokatlan a lövöldözés, robbantás, de előfordult, hogy egy levágott fejet találtak a helyiek a bevásárlóközpont előtti virágágyásban. Sátor Lajost a saját emberei ölték meg és ásták el 2010-ben.