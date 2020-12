Ezt írta búcsúlevelében a napok óta eltűnt Margit - könnyeivel küszködve nyilatkozott az egyik családtag

Több tucat önkéntes vett részt a Jászberényben szervezett keresésben. Úgy tűnik, hiába. A család egyik, névtelenséget kérő tagja könnyeit visszafojtva nyilatkozott a Borsnak. Margitot szerdán látták utoljára. Megfogalmazott egy búcsúlevelet, amiben kifejtette, mit kíván a családjának.







© police.hu



Azt írta, hogy legyünk boldogok, de ő elmegy, eltávozik, és nagyon szeret bennünket

– mesélte a hozzátartozó.



Margit a papírt az asztalon hagyta, majd felpattant piros színű kerékpárjára, és pedálozni kezdett.



– Bizonyára zaklatott állapotban volt, és az is valószínű, hogy nagyon sok gyógyszert vett be. Egyébként is erős nyugtatókon élt, mert pszichiátriai kezelés alatt állt . Hiába hívtuk telefonon, nem vette fel. A rendőrség szerdán még nem vette fel a jegyzőkönyvet, csak másnap. A cellainformációkból kiderült, hol jelentkezett be utoljára, de ott már hült helyét találtuk – magyarázta a rokon, miközben még tartott a keresés.







© Zubor András



A család egy része még reménykedik, ám a többség szerint már nem valószínű, hogy Margitot élve találják meg.



Már többször is megpróbálkozott az öngyilkossággal.

Volt, hogy egy tóparton találtunk rá, de akkor még sikerült megmenteni . Kórházba szállították, és kimosták a gyomrát. Nem tudjuk, miért ennyire boldogtalan, hiszen népes családunk van, és mindenki szereti. Most, karácsony közeledtével különösen nagy tragédiaként élnénk meg, ha meghalna.



Zubor András, a keresés szervezője szintén megszólalt lapunknak.