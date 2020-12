„Száz évet fogsz ülni, te k.csög” - ezek voltak a kegyetlenül meggyilkolt ózdi nő utolsó szavai - 18+

Még a filmekben is csak ritkán találkozni olyan fokú kegyetlenséggel, ahogyan egy ózdi férfi végzett egy női ismerősével tavaly. A férfi ugyanis rajtakapta későbbi áldozatát az egyik női barátja férjével, amin a megcsalt asszony és a férfi barát is felhúzták magukat. Az ügyből hatalmas vita kerekedett, aminek a végén mindenki igencsak dühösen távozott. Azonban a férfi barát haragja másnap sem csillapodott, főleg azután, hogy megtudta, hogy a barátja otthagyta a telefonját.

Hatalmas indulattal visszarohant a nőhöz, és a telefon ürügyén kötekedni kezdett vele, és követelte a mobilt. Amikor a nő nem akarta odaadni, az sem zavarta: visszakézből pofán vágta az asszonyt, és elvette a telefont, amit a hevesség ellenére a barátjának nem adott vissza, inkább elpasszolta 5 ezer forintért.

A férfinek azonban még ez sem volt elég, este újra visszament a nőhöz, és megint kötekedni kezdett. Ekkor viszont már nem érte be ennyivel, hanem már ütni és rúgni kezdte a nőt, amit még akkor sem hagyott abba, amikor az asszony már a földre került, mi több, akkor lendült be csak igazán: a fején és a testén is ököllel, tenyérrel ütötte, mikor pedig a padlón feküdt, és az orra és az arca is vérzett, akkor még legalább harmincszor bele is rúgott.

A haldokló nő utolsó erejével még annyit mondott a férfinek:

Száz évet fogsz ülni, te k*csög! - majd elvesztette az eszméletét. A férfi ekkor sem esett kétségbe, nem hívott orvost, hanem kisétált a házból, magára hagyta a haldokló nőt, és Budapestre utazott. Az asszony eközben szörnyű kínok között halt meg, hiszen nemcsak az arca, nyaka, mellkasa és hasa sérült, de az arckoponya-, borda- és szegycsontja is eltört.