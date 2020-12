Így búcsúzott el a magyaroktól Gaby Spanic: itt az utolsó fotó róla és a kisfiáról a repülőtérről

Friss, negatív koronavírus teszttel indult haza Gabriela Spanic, akire hosszadalmas utazás vár, több átszállással. A színésznő félt attól, hogy a járvány miatt, nem várt probléma merül fel.

Szomorú napra ébredt ma Gabriela Spanic: nehéz szívvel ugyan, de zsebében a Dancing with the Stars ezüstérmével el kellett indulnia a repülőtérre, hogy elhagyja Magyarországot, ami majdnem fél éven keresztül volt az otthona.

A színésznő hétfőn hajnalban már a Liszt Ferenc reptéren várakozott fiával és menedzserével. A kis csapat egy csodálatos négy hónapos kaland után most végre hazatérhet. Gaby Spanic többször elmondta, hogy mennyire jól érezte magát a TV2 Dancing with the Stars műsorában, és hogy mennyire megszerette hazánkat. Ám a búcsú nem csak ezért volt rossz a telenovella sztár számára. A Bors megtudta, hogy a hosszú utazástól is tartott, ugyanis nem olyan könnyű a járvány idején átutazni a világot.







Gaby és kisfia felejthetetlen hónapokat töltött nálunk © Telenovella Magazin