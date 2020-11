Halottlátó az eltűnt százhalombattai tanárnőről: Marietta tyúkok között ül és már nincs életben

Minden követ megmozgat Kovács Marietta családja annak érdekében, hogy megtalálják a már több mint két hónapja eltűnt százhalombattai tanárnőt. A 60 éves, Alzheimer-kórban szenvedő és nehezen tájékozódó nő augusztus 30-án Miskolc-Görömbölyön volt vendégségben, ahonnan egyszerűen elsétált. A családja tüzetesen átfésülte a környéket, és még egymillió forintot is felajánlottak annak, aki valamilyen konkrét információval tud szolgálni az asszony hollétéről, de sajnos eddig semmi nem vezetett eredményre.









Több látóval is beszéltünk, de sajnos ők sem tudtak segíteni. Az egyikük kért egy Ritától származó ruhaneműt, majd az alapján közölt egy konkrét címet Miskolcon. Azt mondta, hogy ott ül, tyúkok vannak körülötte és már nem él.

Az egyik helyi ismerősünk ellátogatott oda, és még a környező falvakban is megnézte ugyanazt a címet, de nem talált semmit. Egy másik arról beszélt, hogy 14 napig tudta követni, hogy hol van, de utána „elveszítette a fonalat” – mesélt a fejleményekről a Borsnak Tóth István, az eltűnt nő élettársa, akivel 12 éve alkottak egy párt.

Miután a párja észrevette Marietta eltűnését, egyből kocsiba ült, majd többen is bejárták a környéket, de nem jutottak semmire. Rövidesen a rendőrök is csatlakoztak hozzájuk, akik két kutyát is bevetettek a keresésbe, de mindhiába. Napokkal később olyan információ jutott el a családhoz, hogy Rita az eltűnése után másfél órával a közeli pincesoron útba igazítást kért egy ott élő nőtől, aki segített is neki, de azóta semmi hír nem érkezett felőle.







A rendőrség ezzel a képpel keresi az asszonyt © Police.hu

Szeretnénk beletörődni, vagy elfogadni azt, ami történt vele, de sajnos nem tudunk semmit, így borzasztóan nehéz az egész családnak

– tette hozzá a 69 éves férfi.

Marietta egy százhalombattai általános iskolában dolgozott tornatanárként, de a betegsége miatt januárban leszázalékolták. Eltűnése idején könnyű nyári öltözetben volt, rózsaszín rövid ujjú felsőt, kék térdig érő nadrágot és strandpapucsot viselt.

Ha valaki látja, hívja a rendőrséget, vagy a családot az alábbi számon: 06702450447