Ezt nem gondoltuk volna: nagyobb mellekre vágynak a nők a koronavírus-járvány miatt

Természetesen nem a koronavírus-fertőzés egy újabb – igencsak bizarr – mellékhatását fedezték fel, erről szó sincs! Egyszerűen többet töltenek el a nők a tükör előtt – magyarázza a szakember.

Úgy tűnik, míg a legtöbb vállalkozásnak alaposan megszenvedte az idei évet a koronavírus-járvány miatt, és az év vége sem ígérkezik jobbnak, van egy terület, ahol nem lehet ok panaszra: a plasztikai sebészet.

Mint arról korábban már beszámoltunk: eleve szívesebben fekszenek kés alá az emberek, hiszen a kötelező távolságtartás és otthonmaradás miatt kikerülik a szépészeti tuningot követő kínos kérdéseket. A Daily Mail Australia azonban arról ír: az igények is jelentősen megváltoztak.

A nők ugyanis jóval nagyobb melleket szeretnének, mint korábban.

Ausztráliában bizonyosan, ám könnyen lehet, hogy a világ más tájain is pontosan ez a helyzet.

Többet nézik magukat a tükörben

A lap által megszólaltatott Ian Chinsee, aki évente nagyjából 500 mellnagyobbító műtétet végez, elmondta: már a vírus előtt is előtérbe került a mesterséges külső a természetességgel szemben, azonban a járvány kitörése óta trendszerű, hogy jóval nagyobb melleket kérnek a nők, akiknek sokkal elrugaszkodottabbak az elképzeléseik is, mint korábban. A szakembernek arra is van válasza, miért.







A tükör előtt és a közösségi oldalakon eltöltött idő miatt sokaknak teljesen irreális mellméret-elvárásaik lesznek – magyarázza Dr Chinsee (Képünk illusztráció) © Getty Images

A karanténhelyzet miatt ugyanis egyrészt sokkal több időt töltenek el a nők otthon, így a tükörben is sokkal többet vizsgálgatják magukat – másrészt sokkal több időt töltenek a közösségi oldalakon, mint normál esetben, emiatt az ott látott "nőideálok" is torzítják az egészséges önértékelést.

Azt, hogy ez a trend maradandó lesz-e vagy a vírus elmúltával lecseng, nem tudja, azt azonban kijelentheti a Brisbane városában praktizáló szakember: neki egy ideig lesz dolga. Csak szeptemberben 190 százalékos bevételt ért el a tavalyi év hasonló időszakához képest (úgy, hogy a határzár miatt nem is fogadhat külföldi vendégeket), emellett év végéig teljesen be van táblázva.