Egy anya drámája: miközben újabb gyermekét hozta a világra, hatéves fia otthon szörnyű halált halt - 18+

A szülőszobában vajúdott az édesanya, miközben otthon hatéves kisfia szörnyű halált halt.

Kegyetlenül kivégezték azt a hatéves kisfiút, akinek édesanyja a tragédia perceiben éppen újabb gyermekének adott életet. A fiút a szülők egyik barátja ölte meg, akire rábízták a kicsit, amíg ők a kórházban köszöntik a család újabb tagját.

Babysitter decapitated boy, 6, and left headless body in kitchen as mum gave birth https://t.co/Sunod7NqLI — Daily Star (@dailystar) November 24, 2020

A 47 éves Szergej Podgornov egy konyhakéssel fejezte le a hatéves gyermeket az oroszországi Engels városában. A férfi a gyermek nevelőapjának, a 33 éves Mikhail Grushinnak a barátja volt, aki párja szülése után arra ért haza a kórházból, hogy a hatéves fiú holtan, fej nélkül fekszik a konyha padlóján.

Kimentem, leültem a tornácra, és elszívtam egy cigit. Amikor visszamentem, ittam egy pohár alkoholt, és csak ezután realiztáltam, mit is csináltam valójában. Kimentem és megvártam a rendőröket – idézi a DailyStar az őrizetbe vett gyilkost, aki elmondása szerint nem emlékszik a gyermek lefejezésére. Azonban bevallotta, drog és alkohol hatása alatt volt.

Ha elítélik, akár 15 évre is börtönbe kerülhet.

A gyilkosság ideje alatt egyébként a gyerek anyja, a 36 éves Elena éppen hatodik gyermekének adott életét a kórházban. A meggyilkolt fiú a nő ötödik gyermeke volt.