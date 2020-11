Jól vagyok! - mondta a koronavírusos 19 éves, pár órával később szülei szeme láttára halt bele a betegségbe

A szintén megfertőződött szülei szeme láttára hunyt el az a koronavírusos 19 éves fiú, aki a kórházba indulás előtt még elmondása szerint teljesen jól érezte magát. Állapota azonban rohamosan romlott, és belehalt a betegségbe. Most pénz gyűjtenek a temetésére.

'Remember him with a smile' - Emotional tributes to much-loved Cameron Wellingtonhttps://t.co/O3txpappd6 — Birmingham Live (@birmingham_live) November 22, 2020

A tehetséges angol birkózó Cameron Wellingtonnak november 10-én lett pozitív a koronavírus-tesztje. S bár ekkor még teljesen jól érezte magát, órákkal később már kómában feküdt az intenzíven, majd a szintén fertőzött szülei szeme láttára elhunyt.

Először a férjemnek fertőződött meg, majd Cameron és én tüneteket produkáltunk, másnap pedig nekünk is pozitív lett a tesztünk

- idézi a DailyStar az anyukát.

Cameron azt mondta, jól van, de én láttam rajta, hogy nem. Felhívtam az orvosát, aki azt mondta, vigyem be a kórházba.

A fiú nem sokkal később már légszomjjal küzdött, majd lélegeztetőgépre kellett tenni, sőt kómába esett.

Arra kértek minket, menjünk vissza a kórházba. Védőfelszerelésben, maszkban és kesztyűben még ott tudtuk lenni mellette pár órát, mielőtt végleg elment

- mesélte a megtört szülő.

A 19 éves fiú temetésére most a GoFundMe nevű adománygyűjtő oldalon gyűjtenek pénzt.