Forró vízzel végezte ki 19 hónapos babáját az anya - azt hangoztatta: szünetre van szüksége szülőként - 18+

Belehalt súlyos égési sérülésébe az a 19 hónapos kislányt, akit édesanyja forrázott le. Bár a nő tagadja a gyilkosságot, kitalált történetét hamar megcáfolták.

Szörnyű halált halt az a 19 hónapos kislány, akinek teste 65 százalékban szétégett. A gyermeket állítólag saját – drog hatása alatt lévő – édesanyja szándékosan öntötte le forró vízzel.

Mum 'high on cocaine cleared up crime scene' as baby died of agonising burns, court told https://t.co/GunxgcS55y pic.twitter.com/njMT2WhId2 — Daily Star (@dailystar) November 19, 2020

A tündéri Gracie Crowder a kórházba szállítást követően halt meg még március 6-án, az ügyben most újabb bírósági tárgyalást tartottak, ahol a gyilkossággal vádolt édesanya, Katie is megjelent. A nő azt állítja, takarította Wharmby Avenue-ben található otthonukat, amikor a fürdőszobában, a felmosóvödör mellett, már eszméletlenül talált rá gyermekére, mielőtt átrohant vele a szomszédban élő szüleihez.

Meghalt, meghalt!

- mondta pánikolva a nagyszülőknek Katie, akinek édesapja a mentők kiérkezéséig harcolt unokája életéért.

A bíróság szerint azonban a nő hazudik

Egy szakértő szerint ugyanis ha a gyerek saját magát forrázta volna le, legalább egy órán át ordított volna a kínzó fájdalmaktól, ez pedig feltűnt volt az anyjának. Az igazság a bíró szerint az, hogy a nő – akinek korábban voltak olyan kijelentései: Bölcsiben kéne már vinnie a kicsit, mert szünetre van szüksége – szándékosan forrázta halálra a babáját. Ráadásul drog hatása alatt, ugyanis a tragédia utáni vizsgálat kokaint mutatott ki a szervezetében. A bíróság azt mondja, a nő ezután takaríthatta ki a lakást, amíg kitalálta a megfelelő történetet a gyilkosság álcázására.

Katie azonban mindent tagad, a tárgyalás pedig egy későbbi időpontban folytatódik.