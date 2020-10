Brutális támadás Bécsben: Allah akbar kiáltással 50 muszlim fiatal rontott be a templomba, szétvertek mindent

A fanatikus iszlamista fiatalokból álló csoport már hónapok óta terrorizálja az embereket.

Az Origo információi szerint támadás történt csütörtök este a Bécs 10. kerületében található Antonskirche ellen. Közel ötven török fiatal rontott be a templomba, randalírozni kezdtek, majd felrúgtak több imapadot és a gyóntatószéket is és azt kiabálták, hogy Allahu akbar. A támadásról videófelvétel is készült, amin a rendőrség - a politikailag korrektség terrorjának megfelelő - megállapítása szerint „délies kinézetű fiatalok" láthatók.

Mire a rendőrség megérkezett, a török fiatalok elmenekültek. Az eset kivizsgálását végző Alkotmányvédelmi Hivatal szerint olyan török fiatalokról van szó, akik néhány órával korábban már a Reumann téren verekedve és petárdákat dobálva randalíroztak. A rendőrségnek eddig a csoport tíz tagját sikerült azonosítania. Ez a fanatikus iszlamista fiatalokból álló csoport már hónapok óta terrorizálja az embereket a Favoriten környékén.

Ahogy arról A Bors is beszámolt, brutális terrortámadás történt október 29-én Franciaországban Nizzában, ahol egy muszlim terrorista három ember meggyilkolásával, köztük egy nő lefejezésével ünnepelte meg Mohamed próféta születésnapját. A sekrestyés torkát elvágta, egy másik, imádkozni készülő nőt pedig halálra szúrt. A terrorista szeptember végén illegális bevándorlóként érkezett Lampedusára, majd onnét Franciaországba. Szintén tegnap Avignonban rendőröket akart megölni egy másik muszlim férfi, őt a rendőrök agyonlőtték.