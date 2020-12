Az angoloknál elmaradhatott a koronavírus-vakcina alapos ellenőrzése

Még az amerikai járványügyi szakemberek is azt állítják, elhamarkodott lépést hozott Anglia azzal, hogy a világon elsőként engedélyezte a Pfizer és BioNTech vakcinájának forgalomba hozatalát.

Dr. Anthony Fauci az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója szerint a britek felelőtlenséget követtek el, amikor kihagyták a vakcina dokumentációjának alapos átvizsgálását.

Tudják, szeretem a briteket, nagyszerűek, kiváló tudósok. azonban most csak átvették a Pfizertől származó adatokat, és ahelyett, hogy nagyon alaposan ellenőrizték volna ezeket, azt mondták, hogy rendben, adjuk meg az engedélyt, és ennyi, ezt is tették – mondta az amerikai szakember.

Dr. Rusvai Miklós is hasonlóan gondolja, ugyanis szerinte mindennek megvan a saját ideje.

– Mindennek eljön az ideje. Szerintem is jobb lett volna a kapkodás helyett kivárni a vakcina amerikai engedélyét – kezdte a virológus a BorsOnline-nak.







© Pexels.com

– A brit hozzáállásban sok minden nem érthető. Miért nem vártak még egy kicsit? Véleményem szerint nagyjából egy hét és meglesz az amerikai engedély is. Valóban rossz a a helyzet Nagy-Britanniában, de ez az egy hét ezen már nem sokat változtat. Ezen kívül azt is furcsának tartom, hogy miért nem a saját nemzetük vakcináját engedélyezték elsőnek, holott az is csak az engedélyeztetésre vár – elmélkedett a szakember, majd hozzátette, ő sem örülne, ha idehaza egy vakcinát a teljes dokumentációjának alapos átvizsgálása nélkül hoznának forgalomba.







Dr. Rusvai Miklós © TV2

Hangsúlyozni szeretném, hogy nagy valószínűséggel teljesen rendben van a vakcina, a hatékonysága jó, de a dokumentáció alapos elemzése nélkül akkor sem lehetne piacra dobni – mondta dr. Rusvai.

Dr. Anthony Fauci később egyébként bocsánatot kért kijelentséért és hozzátette:

Nagy a bizalmam mind a tudományos, mind a szabályozásért felelős közösség iránt az Egyesült Királyságban. Nem akartam semmiféle hanyagsággal vádolni (az illetékes brit hatóságot), még ha úgy is lehetett érteni.

– Azt gondolom Fauci részben azért is mondhatta ezt, mert Amerika igen kellemetlennek érzi azt, hogy egy másik nemzet hamarabb kezdheti használni a vakcinájukat, mint maga a kidolgozó és gyártó ország – zárta gondolatait a virológus.