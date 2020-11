A vakcina ellen uszít a vírustagadó Gődény - Veszélyes, amit művel!

Az oltásról beszéli le hívet a koronavírus-járvány létezésének tagadásáról elhíresült Gődény György gyógyszerész az egyik legújabb bejegyzésében. A Ripost utánajárt az állításainak és kiderült: egytől egyig csúsztatás, félrevezetés! Ez mások életébe kerülhet!







Szándékosan kever össze tényeket

Állítás: „Az Astra-Zeneca/Oxford által - a Bill és Melinda Gates alapítvány támogatásával - fejlesztett vakcina úgy lett 90%-ban hatásos, hogy a kísérleti csoport nem tartalmazott és nem is vizsgált 55 évnél idősebb alanyokat!”

Tény: A vakcinát a klinikai tesztelés második fázisában 560 egészséges önkéntesen próbálták ki, közülük százhatvan 18 és 55 év, százhatvan 56 és 69 év között, kétszáznegyvenen 70 éven felüliek voltak, náluk is erős immunválaszt váltott ki az oltás. A harmadik fázisban 131 alanyt teszteltek, ők mind 18 és 55 év közöttiek voltak, itt jöttek rá, hogy a szer 90%-os védettséget adott azoknál, akik előbb fél dózisban, majd teljes dózisban kapták a szert. A második körben azonban már mindkét csoport ugyanakkora ismétlődózist kapott, még folynak a vizsgálatok.

Állítás: „A befektetők rákérdeztek, és a cégvezetők be is vallották, hogy jelenleg így is csak kb. 62%-os a hatékonyság papíron, de valójában senki sem tudja mennyi az annyi!”

Tény: Az összes tanulmányban szerepel a 62%, csak teljesen más jelentésben. A tesztek harmadik fázisában azoknál, akik teljes dózist kaptak, 62% volt a hatékonyság, míg azok esetében, akik az alacsonyabb dózist kapták, 90%-ban bizonyult hatékonynak a vakcina. Gődény azt használja fel ködösítésre, hogy az adatok elemzése körül bizonytalanság alakult ki, amit a gyártó ígérete szerint néhány héten belül tisztáznak, és annak megfelelően állítják össze a végleges jelentést.







Azt állítja, 55 év alattiakra nem veszélyes

Állítás: „Mint ismeretes, az 55 év alattiak egyébként sem betegszenek meg súlyosan, így ez egy kiváló csoport a vakcina-csoda körüli varázsláshoz!”

Tény: Magyarországon november 25-ig az 59 év alatti koronavírus fertőzöttek közül 340-en haltak meg. Amerikában a tavaszi, első hullám idején a kórházba került betegek 40%-a, tehát csaknem fele 55 év alatti volt! Konkrét példákat is ismerünk: a 27 éves Kis Grófo vagy a 41 éves Majka is kórházba került súlyos tünetekkel.

Kihasználja az összeesküvés-elméleteket

Állítás: „Bill Gates optimista nyilatkozata szerint: amíg a vírus megmarad a világon, addig valószínűleg nem fogjuk látni a normalitást!”

Tény: Bill Gates az összeesküvés-elméletek egyik központi figurájává vált, mivel évekkel ezelőtt felhívta a világ kormányainak figyelmét egy újabb pandémia esélyére. A Microsoft vezérének és feleségének alapítványa azonban átfogó támogatást nyújtott a vakcina fejlesztésekre. Bill Gates a Gődény által említett nyilatkozatban arról beszélt, hogy a szabadságot, a normális, félelem nélküli életet a koronavírus-járvány után az oltás adhatja vissza az emberiségnek.