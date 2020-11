A legvalóságosabb rémálom: az ágyba is beférkőzik a koronavírus

Több alvásra van szükségünk, mégsem ébredünk kipihentebben, ugyanis gyakoribbak lettek a rém­álmok – a pandémia már a hálószobákban is jelen van.

Egy éve ilyenkor maximum csak egy Zs kategóriás amerikai film vagy néhány bestseller jutott eszünkbe a pandémia szóról, mára azonban már a legkisebbek is ismerik a valódi, a bőrünkön is tapasztalható jelentését. A koronavírus-járvány nemcsak az orvosokat és az ellenanyaggyártókat késztette ku­tatásra, hanem bizony a pszichológusokat is, ebben a nehéz időszakban ugyanis a mentális jóllét éppoly fontos, mint a fizikai. A bezártság, a munkahelyek elvesztése és a megfertőződéstől való félelem okozta stressz, a home office generálta nehézségek nemcsak a nappalokra, hanem bizony az éjszakákra is hatással vannak.







A megkérdezettek egyhar- mada számolt be arról, hogy gyakrabban ébred fel éjszakánként, és rosszakat álmodik © Shutterstock

Finn és amerikai kutatók az első hullám hatodik hetében készítettek egy felmérést, aminek eredményét csak nemrég publikálták. Arra voltak kíváncsiak, mi­ként hatnak az otthonmaradást szorgalmazó korlátozások a megkérdezettek alvásminőségére. Kiderült, hogy a lezárások és korlátozások ugyan nem mindenben rontottak az alvásminőségen, sőt a legtöbben megnövekedett alvásidőről és kellemesebb alvásról számoltak be, mégis a megkérdezettek egyharmada azt mondta, sokkal gyakrabban ébrednek meg éjszakánként, és egynegyedüknél gyakoribbak voltak a rémálmok is. Ez különösen azokra volt igaz, akiknek napközben is több stresszt kellett elviselniük, mint a vírus előtt. A rémálmodók éjszakai képzeteinek 55 százaléka volt kifejezetten a járvánnyal kapcsolatos, mint például maga a betegség elkapásának rémképe. Sokan álmodták azt is, hogy a közelükben valaki nem tartja be az ajánlott másfél méteres távolságot, és ők nem tudnak el­menekülni, és so­kan láttak álmukban ve­szélyben lévő idő­seket is. Szintén gyakori rémkép volt az, hogy az álmodó elmegy bulizni, és ott elkapja a vírust.







A koronavírus önmagában is egy rémálom © Shutterstock