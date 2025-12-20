A Nemzeti Ellenállási Mozgalom bemutatta a Tisza megszorítócsomagjának legfontosabb részeit

Figyelemfelkeltő kampányt indított a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) a Tisza Párt adóterveiről – jelentette be Lajkó Fanni, a szervezet alapító tagja, az Alapjogokért Központ elemzője szombaton Szegeden.
"A weboldalon mindenki adónemenként megnézheti, mi, hogyan szerepel a Tisza-csomagban, és ez a gyakorlatban mit jelentene a magyar emberek számára" - mondta el Lajkó Fannió, aki hozzátette azt is, hogy Magyarországon jelenleg 9 százalékos a társasági adó, ami egyrészt ösztönzi a magyar vállalkozásokat, emellett a külföldi befektetőket is vonzza. Kiszivárgott programja szerint a Tisza Párt ezt szigorítaná a vállalkozások mérete, bevétele, munkavállalóinak száma alapján. A kisvállalkozóknak 13,5 százalékot kellene fizetniük, a középvállalatoknak 18, a nagyvállalatoknak 21,5 a multinacionális cégeknek pedig 25 százalékos lenne az adókulcs" – mondta el.
A Tisza az özvegyi nyugdíjakat is megadóztatná 20 százalékkal – mondta, hozzátéve: a Tisza Párt elképzeléseit bemutató dokumentumból egyértelműen kitűnik az is, hogy fizetőssé tennék az egészségügyet.
,,Felvetődik a kérdés, mit tartalmazhat egy olyan program, ami, ha kitudódik, akkor megbuknának. A Tisza Párt 662 oldalas megszorítócsomagját tartalmazó dokumentum végül kiszivárgott, mostantól pedig bárki elolvashatja, hiszen elérhető az interneten" – mondta Szűcs Gábor, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) egyik alapítója.
