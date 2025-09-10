Koós Boglárka tragédiája megelőzhető lett volna? – Megszólal a Kék Vonal szakértője

Vannak-e árulkodó jelek, ha valaki azt tervezi, hogy saját kezével vet véget az életének? Felfigyelhetünk-e ezekre, mielőtt túl késő lenne? Szeptember 10-én van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Ezen a napon az érintett szervezetek, szakemberek közösen hívják fel a társadalom figyelmét a súlyos problémára. A szakember szerint fontos, hogy mindenki tudja: van segítség. A tragikus körülmények között elhunyt Koós Boglárka esete ráirányítja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos feladatot látnak el azok a segélyvonalak, amiket krízishelyzetben hívni lehet és azok az emberek, akik a vonal végén igyekeznek segíteni. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetőjét kérdeztük.

Koós Boglárka sajnos nem hívta fel egyik segélyvonalat sem. Az öngyilkosság megelőzésének világnapján rá is emlékezünk

Fotó: Kunos Attila

Szeptember 10 fontos nap, de az év minden napján figyelnünk kell

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány naponta kap telefonhívásokat olyan fiataloktól, akik vagy szorongással küzdenek, vagy már egy bizonyos döntést fontolgatnak.

A Kék Vonalnál naponta minimum 3-4 olyan beszélgetést folytatunk, ahol megjelenik valamilyen formában az öngyilkosság témája, legyen az egy átsuhanó gondolat, késztetés vagy akár konkrét terv. A hozzánk forduló fiatalok lelkiállapota nagyon eltérő: van, aki csak most kezd szembenézni a szorongásaival, mások viszont akut krízishelyzetben kérnek segítséget. Minden megkeresést komolyan veszünk, hiszen sokszor ez az első és egyetlen alkalom, amikor az érintett beszélni mer róla

- nyilatkozta lapunknak Reményiné Csekeő Borbála pszichológus, az alapítvány szakmai vezetője. Fontos része az ilyen hívásoknak a névtelenség, mivel így könnyebben megnyílnak az érintettek és érezhetik, hogy van kihez fordulni. A fiatalok közvetlen környezetükben nem mindig merik kimutatni érzéseiket, nem beszélnek szorongásaikról, az öngyilkossághoz azonban mindig egy nyomon követhető út vezet.

Szeptember 10. az Öngyilkosság Megelőzésének Világnapja. Képünk illusztráció. Fotó: MillaF / Shutterstock

Az öngyilkosságok a legritkább esetben történnek előzmények nélkül. Legtöbbször jól azonosítható előjelei vannak, amiket fontos komolyan venni, súlyuknak megfelelően kezelni. Ilyen árulkodó jel lehet például a gyermek viselkedésének megváltozása. Ha a korábban aktív társasági életet élő, állandóan nyüzsgő gyermek hirtelen visszahúzódóvá válik, kerüli a baráti társaságot, nem igazán jár el otthonról, érdemes kiemelten figyelni rá és rákérdezni a változásokra. A hirtelen változó teljesítmény, az evési-alvási szokások felborulása, a tartós rosszkedv is aggasztó tünet

– folytatja a szakértő. Az alapítvány egy öngyilkosság-prevenciós útmutatót is készített, amely támogatást nyújt gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, de szülőknek is hasznos lehet.