UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menczer Tamás elárulta, hogy mi köze Zelenszkijnek a Tisza-szigethez

Menczer Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 12:06
ZelenszkijTisza-sziget
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán élesen bírálta az ukrán vezetést és Volodimir Zelenszkij elnököt.

Menczer Tamás közösség oldalán vont párhuzamot az ukrán államfő és az ukrán hírszerzés tevékenysége között.

Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij. Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij. Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza-szigetet alapított, akkor valójában ki alapította Tisza-szigetet? Hm?!

– mondta közösségi oldalán Menczer Tamás utalva arra, hogy szerinte a Tisza-sziget létrejöttében is tetten érhető az ukrán állam befolyása.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu