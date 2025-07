Aggasztó hírek érkeztek a népszerű énekesről – Percekkel a fellépés előtt történt meg a bejelentés

A németországi Brémában lépett volna színpadra európai turnéja keretében, de felső légúti fertőzés miatt elhalasztotta az estét.

A Grammy-díjas művészt 2006-ban lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő. Fotó: AFP

Nagyon sajnálom, hogy ilyen rövid idővel a fellépés előtt mondom le. Tudom, hogy ez sok kellemetlenséggel jár, de pihennem és kezeltetnem kell magam

– üzente a rajongóknak.

Az új időpont július 28., a jegyek továbbra is érvényesek. Tom Jones idén nyáron turnézik az Egyesült Királyságban és Európában, mely június 13-án kezdődött Surreyben, és augusztus végén két cardiffi koncerttel ér véget.

Nem ez az első alkalom, hogy egészségi állapota közbeszól: 2018-ban egy bakteriális fertőzés miatt több fellépését is törölték. „Az orvosok kezelnek, de pihenésre van szükségem” – állt akkor közleményében. Az énekes több komoly beavatkozáson is átesett, beleértve két csípőprotézis-műtétet (az egyiket 2017-ben, a másikat 2022-ben).

Mindezek mellett életmódot is váltott.

Paleolit étrendre váltottam, mert túl sok volt a karácsonyi puding és sütemény, és hirtelen 104 kiló lettem. A zakóim sem jöttek rám!

– vallotta be őszintén.

Bár egészsége gyakran próbára teszi, az énekes továbbra sem tervez visszavonulni. „Hála Istennek, a hangom még mindig működik. Amíg ez így van, én énekelni fogok!” – idézi a művészt a Mirror. Sőt, jelenleg is a The Voice UK zsűrijének tagja, többek között Will.i.am és Kelly Rowland társaságában.

A Grammy-díjas művészt 2006-ban lovaggá ütötte II. Erzsébet királynő, és 2014-ben életműdíjat is kapott. De a legnagyobb elismerés számára a közönség szeretete – ami most is záporozik felé.