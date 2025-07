Evezős és bringás kaland a Felső-Tisza vidékén – Amit a Szatmárcseke és Lónya közti útról még senki sem mondott el

Amikor a legmelegebb nyári napokon elsimul a Tisza felszíne, s a folyó ártéri erdőinek illata megtölti a levegőt, különleges utazás veszi kezdetét. A Felső-Tisza vidéke – Szatmárcseke és Lónya között – nemcsak a folyón, de arról letérve, a gáton kerékpárral is felfedezhető. Ez az út evező és kerekező utazóknak egyaránt idilli, hiszen a vadon szépsége, illetve a falusi hagyomány és vendégszeretet ötvözete minden érzéket megérint.

A Felső-Tisza vidék ékköve, a Tisza idilli képe Tiszakóródnál, ahol folyó belép Magyarország területére Fotó: Forrás: wikipedia

A Felső-Tisza vidékének idilli bája – Szatmárcseke és Túristvándi

A Felső-Tisza vidéke Magyarország egyik legérintetlenebb természeti tája: a folyó szeszélyes kanyarulatai évszázadok óta formálják a part menti települések képét és mindennapjait. Az egész Európában is unikális ártéri ligeterdők, holtágak és apró, rejtett homokzátonyok együtt adják a táj vadregényes báját. A régió évszázadok óta a reformáció egyik magyarországi bölcsője, középkori templomai freskókkal, fakazettás mennyezettel a múltról mesélnek.

Szatmárcsekénél indulunk felfedezni Magyarország második legnagyobb folyamának felső vidékét, de előbb még bebarangoljuk a települést, mely több dolog miatt is nevezetes. Egyrészt 1815-34 között itt élt és itt fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc költőnk. Ma az egykori Kölcsey kúria helyén emlékszobát rendeztek be a tiszteletére, illetve itt található fehér márványból emelt sírja is az egész Magyarországon egyedülálló Csónakos fejfás református temetőben. A vésett csónak alakú fejfák történeteket mesélnek az elhunytakról, és egyedülálló példái a népi díszítőművészetnek és hagyományoknak.

A szatmárcsekei Csónakos fejfás temető, háttérben Kölcsey síremlékével Forrás: wikipedia

Mielőtt vízre szállnánk, még átgurulunk az alig öt kilométerre található Túristvándiba, ahol Magyarország egyik legkülönlegesebb ipartörténeti kuriózuma, a még ma is működő öreg vízimalom található. Az Öreg-Túr folyóparti ligeterdejében futó tanösvény mentén különféle madárfajokat figyelhetünk meg, miközben a természet közelsége és nyugalma tökéletes feltöltődést nyújt. Elidőznénk még itt egy kicsit, de ideje indulni, hiszen már vár bennünket a vén Tisza.

A túristvándi vízimalom Magyarország legöregebb, ma is működő vízimalma, amely az Öreg Túr vizére épült valamikor 1752 előtt Fotó: Forrás: wikipedia

A túra már az első métereken elvarázsol: ahogy az evező halk csobbanással belemerül a folyóba, lírai szépségű állat- és növényvilág vesz körül. Kókadozó fűzfák hajolnak a sodrás fölé, vadkacsák és szürke gémek röppenek fel a lapályos partokról. A madárvilág minden árnyalatában megjelenik – kis szerencsével színpompás jégmadarat, fekete kárókatonát is láthat a vízen az ember. Időnként vadregényes homokpadokon verhetünk tábort, miközben a folyó tükrén aranyló fények cikáznak.