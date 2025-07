"Fél házam van, de azt mind odaadnám, csak jöjjön haza a feleségem" - az eltűnt soproni nőt egyre kétségbeesettebben várja haza férje

Ilyés Attilánét mindenkit szerette

Attila lapunknak elmondta, hogy Andrea egy nagyon szerethető egyéniség, a munkahelyén is nagyon szeretik őt. Precíz, szorgalmas és lelkiismeretes a munkájában, de otthon is, az utolsó kiskanálnak is meg van a helye. A házaspár 7 éve ismerkedett meg egymással, amikor Andrea egy boltban dolgozott eladóként, ő pedig oda járt vásárolni. A találkozások során szerettek egymásba. Sopronba 2 éve költöztek és itt tartották meg az esküvőjüket is, 1 éve házasok. Mivel még nem sok ismerősük van Sopronban, ezért a keresést is megnehezíti, hogy nem igazán van kihez fordulni. Attila egy építőipari cégnél dolgozik burkolóként, munkatársai és a főnöke nagyon támogatóak, de szívesen fogadna minden nemű segítséget, akár a plakátozás, akár a keresés során.

Ilyés Attiláné Andrea 2025.07.21-én tűnt el Sopronból, férje kétségbeesetten keresi

Fotó: Beküldött

Andreán nagy volt a nyomás

Attila korábban beszámolt nekünk arról, hogy feleségén nagy volt a nyomás az utóbbi időben, munkahelyén műszakvezetőként vizsgázott, rengeteget készült a vizsgára, de ki is merült benne. Közben igyekezett rendben tartani a háztartást is, és bár Attila segített neki, ahol tudott, felesége szerinte nem bírta a rá nehezedő nyomást és mentálisan egy labilisabb időszakon ment keresztül.

Eltűnése napján Andrea azt kérte férjétől, hogy maradjon vele otthon, a nő ugyanis aznap szabadnapos volt. Férje bár szeretett volna, de nem tudott vele maradni, munkába kellett mennie.

Attila lapunknak azt nyilatkozta, hogy szörnyen mardossa a lelkiismeret-furdalás, mert ha aznap otthon maradt volna, akkor felesége nem tűnt volna el.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, férje szerint Andrea valahogy délután fél 3 és 3 óra között tűnhetett el, amikor leugrott a helyi kisboltba. Fél 3-kor még szerelmes üzenetet küldött férjének, amikor viszont Attila 3 óra körül hazaért, felesége már nem volt sehol. A lakás tárva-nyitva állt, felesége csak a pénztárcáját és a lakáskulcsát vitte magával, ami alapján férje arra következtet, hogy csak a kisboltba szeretett volna lefutni férje hazaérkezése előtt, és talán még az ajtót is azért hagyta nyitva, mert gondolta pár perc múlva hazaér. A boltba menet azonban történ valami, Andrea pedig azóta sem tért haza.