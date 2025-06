Saját otthonában égett halálra egy asszony Pilisborosjenőn: bútorai száz métereket repültek a gázrobbanás után

Hiába próbálkoztak, a szomszédok és a környéken élők is csak tehetetlenül szemlélhették, amint porrá ég egy otthon a Pest vármegyei Pilisborosjenőn, és a falak közt halálra ég egy 90 év körüli nyugdíjas asszony szombat kora hajnalban. A tűz az ablakokat és az ajtót is elzárta, képtelenség volt átjutni rajta. Az egyik szemtanú arról számolt be: amikor a fia odaért segíteni, az ajtó már olvadt, így esélytelen volt bármit is tenni. A tűzoltók is csak az oltás befejezése után találtak rá az idős nő holttestére. A bajt nagy valószínűséggel elektromos zárlat okozta, de később még egy gázpalack is felrobbant. A faházból gyakorlatilag semmi sem maradt, az épület darabjai és a bútorok a robbanást követően több száz méteres körben szóródtak szét – számolt be a megrázó eseményekről a Tények.