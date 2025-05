Valaki egy tatai erkélyen akart szalonnát sütni, majdnem tragédiát okozott

Könnyen tragédia lehetett volna a vége annak a tatai lakástűznek, amit állítólag elképesztően felelőtlen lakók okoztak, akik a szomszédok beszámolói szerint úgy döntöttek, a jó idő hívásának engedve szalonnát fognak sütni – csakhogy nem a szabadban, hanem az erkélyen. Felcsaptak a lángok, hamarosan pedig sűrű, fekete füst terítette be a környéket. Csaknem negyven lakót kellett kimenekíteni, többen sokkot kaptak. Volt, aki a lángoló lakás konyhaablakából kiabált segítségért, őt végül a rendőrök menekítették ki. Még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol sajnos könnyen tragédiával is végződhetett volna a lakástűz. Végül két embert kellett füstmérgezéssel kórházba vinni – számolt be a történtekről a Tények.