23 kilótól szabadult meg: erre készül most G.w.M édesanyja

G.w.M anyja az utóbbi időben szinte többet szerepelt a médiában, mint a fia, hiszen nem csak a saját oldalait építgeti, de még a televízióban is szerepelt. Mondjuk utóbbi nem sikerült számára túl jól, ugyanis a viselkedése miatt kőkemény kritikákat kapott. A nézőket még azt sem hatotta meg, hogy Rácz Jenő a szárnyai alá vette, és próbálta segíteni a főzős műsorban... Olyanokat írtak, hogy inkább nem is nézik az adást, amíg Vali benne van: „Borzasztó, egyszerűen elviselhetetlen. Ő mindenkivel összeveszik, rikácsol, undorító a stílusa. Nem vagyok hajlandó nézni ezt a szennyet.” Varga Valéria Konyhafőnök szereplése tehát nem hozott nagy áttörést, de arra tökéletes volt, hogy megismerjék azok az emberek is, akik eddig nem tudták, hogy ő Varga Márk édesanyja.

Varga Valéria G.w.M anyja és emellett még az embereket is lefogyasztja (Fotó: TV2 / Bors)

G.w.M anyja fogyókúra-tippeket ad a rajongóinak

Negatív vélemények ide vagy oda, Vali meglovagolta a hirtelen jött hírnevet, és belevágott egy új projektbe. Az asszony már korábban is készített TikTokra videókat arról, milyen ételeket főz, sőt még ezeknek a receptjeit is megosztotta, azonban tavaly ősztől már csak olyan ennivalókat készített, melyek egészségesek és segítik a fogyásban. Ezzel a módszerrel le is adott először 18, majd összesen 23 kilót, a sikert pedig azzal ünnepelte meg, hogy elindította első csoportját is, ami a "Varga Valéria fogyjunk együtt" nevet viseli. Ez a közösség a Facebookon jött létre, s már több mint 400-an csatlakoztak hozzá. Egyelőre csak azt lehet benne látni, hogy Kulcsár Edina anyósa recepteket oszt meg, bár nem túl sűrűn posztol. Legutóbb egy diétás krémleves receptjét tette ki, illetve egy olyan reggeli és vacsora ötlettel is előrukkolt, ami csupán 250 kalória.

Egyelőre azt nem tudni, hogy a csoport tagjai hogyan haladnak a fogyással, ám az biztos, hogy Vali igyekszik mindent megtenni a siker érdekében.