Hatalmas melleit kidobva bulizott az olasz kebelcsoda

Az olasz kebelcsoda láttán már az utcán is megfordulnak az emberek, azonban most egy buliban lopta el a reflektorfényt. Martina Vismara rajongói körében jól ismert ruháiról, amik sokat nem bíznak az emberek képzeletére, de most ezt egy partiban is megmutatta, ahol hatalmas mellei szinte majdnem kibuggyantak feszes felsőjéből, miközben táncolt.

Nyári hangulat.

- írta Instagram-posztjához a kebelcsoda.

Követői szinte szóhoz sem jutottak a képek láttán, amelyeken a kebelcsoda láthatón teljesen zavartalanul táncolt, miközben dögös testével elcsalta néhány ember figyelmét.