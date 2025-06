„Jobb, mint irodában" – Ezzel a munkával keresnek most 2 hét alatt 2 millió forintot a nők, és még diploma sem kell hozzá

Egyre több brit nő dönt úgy, Ausztráliába költözik, hogy bányákban dolgozzon és két hét alatt akár 4400 fontot (több mint 2 millió forint) is keressen. Miközben Nagy-Britanniában egyre többen panaszkodnak a karrierlehetőségek hiányára, mások úgy döntenek, hogy a "Fly In Fly Out" (FIFO) munkalehetőséget választják a világ másik oldalán. Ez az alkalmazási forma különösen elterjedt a bányászati és nyersanyagipari szektorban Queenslandben és Nyugat-Ausztráliában.

Ezek a nők a bányában sikeresebbek lettek mint az irodában

Fotó: Forrás: Anadolu Agency/2016 Anadolu Agency/Sebastian Castańeda

Caithilín Hughes, 26 éves, Észak-Írországból származó nő például filmes diplomával nem talált munkát otthon, így Nyugat-Ausztráliában helyezkedett el gépkezelőként. Azt mondja, 12 órás műszakokban dolgozik két héten át, ami adózás előtt kb. 9240 ausztrál dollárt (több mint 2 millió forint) jelent. A TikTokon részletesen beszámol arról, milyen engedélyekre van szükség, hogyan épül fel a napi rutinja, és milyen nehézségekkel kell szembenéznie. Bár nem volt tapasztalata, egyik nap mégis egy bányászatban használt gép kezelésével bízták meg – az élményt humorral és pozitívan kezelte.

Másik példája ennek az életformának Aimee Gale, aki Angliából költözött ki, és szintén a közösségi médián keresztül inspirál másokat. Ő is hangsúlyozza, hogy megfelelő engedélyek (pl. fehér kártya, zárt térben végzett munka engedélye stb.) szükségesek, és a kitartás kulcsfontosságú a sikerhez. Nem minden könnyű: hosszú műszakok, hőség, elszigeteltség és honvágy is nehezíti a munkát. Ennek ellenére sokan élvezik a jól fizető állást, és az ebből származó életstílust, például a tengerparti pihenést vagy éjszakai szórakozást.

Az is kiderült azonban, hogy a bányászat nem mindenkinek való, de a kereset és az ausztrál életstílus sokak számára csábítóvá teszi ezt a lehetőséget, írja a Daily Mail.