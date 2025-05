Zivatarokra, felhőszakadásra felkészülni, ráadásul jön a nagy lehűlés is

Továbbra is teljes zavar uralkodik Európa időjárásában: míg az északi országokban – köztük Izlandon is – már-már nyárias meleg van, addig nálunk őszt idéző hideg. Ugyanakkor közeledik hozzánk is az évszaknak megfelelő idő, de a napsütést és a hőmérséklet emelkedését hatalmas felhőszakadások előzik meg. Zivatarokra tehát felkészülni és elő az esőkabátokkal!

Mielőtt megérkezne az évszaknak megfelelő időjárás még ránk szakad az ég: záporok, zivatarok jellemzik az előttünk álló napok időjárását! Fotó: Pexels (illusztráció)

Zivatarok jellemzik a következő napok időjárását

A kontinens időjárása átalakulóban van az előttünk álló napokban, ezt a változást pedig szó szerint a bőrünkön fogjuk érezni. Merthogy jó esély mutatkozik arra, hogy bőrig ázunk, ha nem készülünk fel. Észak felől ugyanis hideg, sarkvidéki eredetű léghullámok kezdtek el a szárazföld belseje felé tolódni egy ciklon hátoldalán. Ez némiképp helyre rázza az időjárást, ami azt jelenti, hogy északon véget ér a nyárias meleg, ami hozzánk végre megérkezik majd, ám előtte még leszakad az ég.

Hazánk felett csütörtökön többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, napközben pedig helyenként ismét lehet felhőszakadás sőt, akár jégeső is előfordulhat. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a délnyugati szél, a zivatarokat pedig továbbra is viharos lökések kísérhetik. Kora reggel 9-15, napközben 21-26 fokot mérhetünk.

A köpönyeg.hu legfrissebb előrejelzése szerint pénteken hidegfront érkezik feltámadó északi, északnyugati széllel. Sokfelé fordulhat elő eső, míg keleten inkább záporok, zivatarok várhatók. Délutánra viszont

nyugaton már megszűnik a csapadék!

A hőmérsékleti maximumok 12 és 22 fok közé esnek majd vissza.

Szombaton néhol előfordulhat még kisebb zápor. Az északias szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 13 és 20 fok között alakulhat. Vasárnap is keleten, délkeleten lesz több felhő, néhol gyenge eső sem kizárt, máshol napos-gomolyfelhős időre számíthatunk. Az élénk, erős szélben délután 16-22 fok közötti hőmérséklet valószínű.