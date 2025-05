Halálos robbanás történt: legalább öt halott a vegyi üzemben

Súlyos robbanás történt a Gaomi városában található Shandong Youdao Chemical Co. vegyi üzemben 2025. május 27-én, kedden délelőtt. A detonáció következtében legalább öt ember életét vesztette, tizenkilencen megsérültek, és hat személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A robbanás ereje olyan hatalmas volt, hogy több kilométeres körzetben betörtek az ablakok, és az épületek szerkezete is károsodott.

Robbanás Fotó: Forrás: Shutterstock/ zef art

A helyszínről sűrű, fekete füst emelkedett az égbe, amely több mint hét kilométer távolságból is látható volt, írja a People.

A gyár, amely növényvédő szerekhez és gyógyszeripari alapanyagokhoz szükséges vegyi anyagokat állít elő, több mint 500 embert foglalkoztat. Az üzemet 2024-ben már figyelmeztették biztonsági hiányosságokra, de később elismerést kapott több mint 800 kockázati tényező megszüntetéséért.

A helyi hatóságok több mint 230 tűzoltót és 55 járművet vezényeltek ki a mentési munkálatokhoz. A környezeti hatóságok levegőminőségi vizsgálatokat végeznek, de az eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A közeli iskolákban a tanulók maszkot kaptak a belélegzett füst miatt.