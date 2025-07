Szoboszlai és Kerkez nagyot alakított, az edzők a fejüket fogták a Liverpool edzésén

A Liverpool gőzerővel készül az AC Milan elleni felkészülési mérkőzésre Hongkongban, ahol a keretben három magyar játékos is helyet kapott: Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin. A keddi edzést Arne Slot már a helyszínen tartotta meg, és a magyar játékosok is aktívan kivették részüket a munkából.

Szoboszlai Dominik már javába készül az AC Milan elleni felkészülési mérkőzésre Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominik lövését Pécsi Ármin is csak nézni tudta

Szoboszlai Dominik egy távoli, erőteljes lövéssel talált be csapattársának, Pécsi Árminnak. A labda a felső sarokban kötött ki, a fiatal kapusnak nem sok esélye volt hárítani. A jelenetet a Liverpool hivatalos Twitter-csatornája (X) is megosztotta, Szoboszlai neve mellé mindössze egy rakétás emojit fűzve.

A gól után Szoboszlai egy rövid, félmosollyal kísért mondattal fordult honfitársához:



"Mi van, tesó?"

Kerkez Milos is parádézott

Az edzés egyik másik emlékezetes jelenetét Kerkez Milos mutatta be, aki egy szinte biztos gólhelyzetnél mentett nagyot. A legtöbb játékostársa is ujjongott, néhányan pedig szó szerint a fejüket fogták a meglepetéstől. A védő megmozdulása nemcsak a csapattársak elismerését váltotta ki, hanem a szakmai stáb figyelmét is felkeltette.

Harmadik nap, harmadik edzés

A Liverpool szerdán délelőtt, a hongkongi hőségben folytatta edzőtáborát a Kai Tak Sports Parkban. Arne Slot irányításával Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin is keményen készülnek a szombati AC Milan elleni felkészülési meccsre.

Gallery: Day 3️⃣ in Hong Kong… 📸 — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2025

