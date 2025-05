Ukrajna támogatására szólított fel Magyar Péter bizalmasa

Sokfunkciós háttérember

Érdemes visszakanyarodni még röviden Raskó Györgyre, a zöldbáró ugyanis nem jelentéktelen szereplő Magyar Péterék környékén. Noha az egykori földművelésügyi államtitkár óvatosan fogalmaz azt illetően, hogy pontosan milyen feladatokat lát el a Tisza Párt környékén – néhány hete például arról beszélt a Klikk Tv Mélyvíz című műsorában, hogy „időnként” a Tiszának és Magyar Péternek ad tanácsot agrár- és vidékügyekben – ennél jóval meghatározóbb szerepet tölthet be. A párt HR-főnökeként is emlegetett zöldbáró egy korábbi interjúban például arról beszélt, hogy ő segít kiválasztani, kik lesznek majd a Tisza Párt leendő képviselői, szakpolitikusai a 2026-os választáson. Emellett egy esetleges Tisza-kormány agrárminisztereként is felmerült a neve, bár Raskó tagadta, hogy lennének ilyen ambíciói.