Szégyen, gyalázat és árulás, amit Ruszin-Szendi Romulusz művel

Menczer Tamás a Facebookra feltöltött videójában szembesítette Ruszin-Szendi Romuluszt, miket is mondott a közelmúltban. A tábornok azonban állítja, az nem is úgy volt...

"Ha bent van Ukrajna az Európai Unióban, akkor lehet oda küldeni az európai katonákat. Ezt ki mondta? Ezt maga Ruszin-Szendi Romulusz, zsírleszívó tábornok a saját szájával mondta. Nem tudom, látták? Fönt van az interneten, nézze meg, aki nem látta, nagyon tanulságos. Azt mondta, ha Ukrajna bent van az Unióban, akkor a mi erőink - értsd magyar katonák - mehetnek Ukrajnába" - mondja Menczer Tamás, majd idézik Ruszin-Szendi Romuluszt: "Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink."

"Majd most kiáll, és azt mondja, hogy ez nem igaz. Hát ezek nem véletlenül találtak egymásra Magyar Péterrel. Az igazmondás az nem erőssége egyiknek se. Szóval a válaszom az, és itt is, ha már megszólított a kamerában tábornok úr, akkor itt derék szekszárdi barátaim körében azt tudom mondani, hogy szégyen, gyalázat és árulás az, ha egy tábornok a rábízott katonákat el akarja küldeni egy olyan háborúba harcolni és meghalni, ami nem a mi háborúnk és semmi közünk hozzá. Ez szégyen, gyalázat és árulás, és minden erőnkkel küzdeni fogunk az ilyen háborúpárti politikusok és pártok ellen, abban biztos lehet mindenki, biztosak lehetnek önök is."