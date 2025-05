Révész Máriusz: aktív programok nyugdíjasoknak az egészségesebb életért

"Magyarországon sokat vagyunk betegek, sokat vagyunk betegállományban és általában is elmondhatjuk, hogy rossz az egészségi állapotunk és mindez a mozgásszegény életmódra vezethető vissza. Az aktív Magyarország államtitkárságnak az a feladata, hogy rávegye az embereket, hogy mozogjanak többet és éljenek egészségesebben. Nekünk mindenki számít, ezért hirdettük meg az Aktív Idősek programot is. Az a célunk, hogy a nyugdíjasokat is mozgásra ösztönözzük, hogy minél több nyugdíjast megmozgassunk" - fogalmazott Révész Máriusz a Jókor videójában, amely itt tekinthető meg.

Fotó: Pexels

Hozzátette: a programok nagyon sokrétűek, a senior örömtánctól a gyaloglásig, a túrázásig, a bowlingozásig nagyon sok minden szerepel benne.

Bízunk abban, hogy sikerül megmozgatni a nyugdíjasokat

- mondta.

Az államtitkárság a nagy országos szervezetekkel együttműködve dolgozta ki az Aktív Idősek programot, s mintegy 230 millió forint támogatást fordít rá. Megállapodott az Életet az Éveknek Egyesülettel, a Nyugdíjasok Országos Szövetségével, a Gyalogló Idősek országos klubhálózatával, és a Nyugdíjas Parlamenttel.

- mondta Révész Máriusz.

Elmondta: a nyugat-európai országokban a nyugdíjjal egy új életszakasz kezdődik, bejárják a világot, túráznak, s azt szeretné, ha a magyar nyugdíjasok is elindulnának ebbe az irányba. Minden szervezet nagyon sok programot dolgozott ki, volt amelyik 200-250 programot szervez ebben az esztendőben a nyugdíjasoknak - tette hozzá.

"Mi abban hiszünk az aktív Magyarország államtitkárságon, hogy akkor lehetünk sikeresek a sportolásra mozgásra nevelésben, ha azt örömként tálaljuk a nyugdíjasoknak. Azt szeretnénk, ha egy sportos alkalomról a nyugdíjasok úgy térnének haza, hogy már alig várják a következőt. Nem csak a mozgás fontos, hanem a közösségi élet is " - fogalmazott.

Révész Máriusz kiemelte: a Gyalogló Idősek klubhálózat másfél éve 114 klubból állt, melyeket még Monspart Sarolta hozott létre. Most a Monspart Sarolta Gyalogló Alapítvány szerint 960 klub van, ami "igazán szép teljesítmény" - hangzott el.