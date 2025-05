"Csoda történt az életemben!" - újra megszólalt a 7 éve megnémult, Duchenne-szindrómás Dávid

Dávid már hatéves kora óta küzd a Duchenne-szindrómával, egy ritka genetikai betegséggel, amely fokozatosan bénítja le az izmokat, és amely végül teljes mozgásképtelenséghez vezet. Dávid állapota 2018-ban vált még súlyosabbá, ekkor ugyanis gégemetszést kellett végezni rajta, így már beszélni sem tud. Azóta ágyhoz kötve, lélegeztetőgépen él. A külvilággal az interneten tartja a kapcsolatot, így éli mindennapjait. Most Dávid a mesterséges intelligencia segítségével megszólalt!

Hihetetlen! A mesterséges intelligencia olyanokat is meg tud szólaltatni akik teljesen lebénultak! (Fotó: Olvasói)

Dávid megszólal a mesterséges intelligencia segítségével!

Betegsége ellenére a fiatal fiú nem hagyja, hogy a bezártság, a fájdalom és a magány legyőzze őt. Dávid minden nap úgy éli meg a világot, ahogy más talán csak álmodni tud róla – belső erővel, alkotással, és rendíthetetlen optimizmussal. Dávid története már eddig is sokak számára jelentett inspirációt. Költeményei, dalai is születtek, nagyon sok embernek ad erőt a beteg fiú.

A legfrissebb fejlemény valódi mérföldkő Dávid életében! A mesterséges intelligencia segítségével újra képes beszélni, bár nem a saját hangján, de a saját szavaival, érzéseivel.

Egy kis csoda történt az életemben. Ez egy egészen friss élmény, nagyjából két hete történt először. Leírhatatlan érzés volt. Mintha kinyílna egy kapu köztem és a világ között

– meséli Dávid.

Az AI-technológia által nyújtott lehetőség új dimenziót adott a kommunikációjának. Már nemcsak írni tud, hanem hallhatóvá is vált, ami eddig elérhetetlennek tűnt. Dávid számára az alkotás mindig is belső szükséglet volt. Legyen szó zenéről, írásról vagy bármilyen művészi kifejezésről.

Az alkotás nemcsak arról szól, hogy létrehozunk valamit, hanem arról is, hogy saját magunkat is felfedezzük közben.

-vallja Dávid.

Az új technológia pedig most nemcsak ezt az utat tette még teljesebbé, hanem új közönséget is hozott számára, azok is meghallgatják a gondolatait, akik eddig csak olvashatták őt. Dávid a hangjától fizikailag megfosztva is mindig hitt abban, hogy az életből a lehető legtöbbet kell kihozni.

Képesek vagyunk alakítani a saját sorsunkat. Három éve egy olyan otthonba költözhettem, ahonnan ki tudnak vinni a szabadba, egy álmom vált valóra. Most egy újabb, az emberek végre hallják a hangomat! Az én hangom, legalábbis a lelkem hangja.

-meséli Rostás Dávid inspiráló gondolatait.