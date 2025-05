Vérfagyasztó videó: szó szerint millimétereken múlt egy nő élete

Könnyen tragédiával végződhetett volna az az eset, amit több motoros is rögzített a kamerájával. Egy társuk ugyanis a párjával együtt motorozott a minap, amikor rosszul mért fel egy helyzetet, nem vett észre időben egy álló kocsit, ezért balra döntötte a motort. Még épp időben: a hátul ülő nő feje ugyan az aszfaltra csapódott, ugyanakkor milliméterekkel elkerülte az autó lökhárítóját. A Tényeknek megszólaló szakértő kifejtette: ugyan a motoros figyelmetlen volt, mert nem lassított időben, ugyanakkor a kitérő manőver során a lehető legjobb döntést hozta meg, nem kapkodott, nem rángatta a kormányt, nyugodt maradt. Azonban azt is hozzátette: egyértelműen hatalmas vészhelyzet volt, ha ugyanis az utasának a feje nekicsapódik a kocsinak (ami majdnem meg is történt), akkor azt nem éli túl.