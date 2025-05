Meglepő fordulat: szabadlábon védekezik a II. kerületben meggyilkolt asszony férje

Mint arról a Bors is írt, borzalmas gyilkosság rázta meg a II. kerület egy máskor oly csendes, nyugodt utcáját hétfőn (május 5.) este. A helyiek már csak a rendőrök érkezésére lettek figyelmesek, ekkor derült ki: az egyik társasház első emeleti lakásában egy nő holttestére bukkantak, mellette pedig a több sebből is vérző férjét találták. A rejtélyes eset sokkolta a helyieket, ugyanis azóta is csak azt találgatják: mi történhetett a mindenki által szerető párként leírt M.-né F. Zsuzsanna és férje, M. Ervin között? Most újabb meglepő fordulatot vett az ügy: Ervin ugyanis szabadlábon védekezhet.

Meglepő fordulat: a férjet kihallgatták, és bár vallomást nem tett, szabadlábon védekezik Fotó: Bors

Meglepő fordulat: szabadlábon védekezik Ervin

Ismeretes, Zsuzsát azon a tragikus napon megpróbálták ugyan újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni, míg férjét azonnal kórházba kellett vinni.

A férfi ugyanis maga is megsérült: úgy tudjuk, testén több szúrt sérülést is találtak, információink szerint ekkor állapota olyan súlyos volt, hogy az eset után közvetlenül ki sem lehetett hallgatni.

A helyiek között azonban futótűzként terjedtek a hírek, többen sokkos állapotban zarándokoltak el a ház elé. Ugyanis a környékbeliek elképzelni sem tudták, mi is történhetett a pár között: az ismerősök egybehangzóan azt mondták, hogy Zsuzsa és Ervin nyugodt, kiegyensúlyozott házasságban élt egymással, sosem balhéztak vagy éppen veszekedtek hangosan:

- Nem voltak balhésak, nem volt veszekedés. Zsuzsika kozmetikusként dolgozott, nagyon rendes, korához képest csinos asszony volt. De mindketten fiatalos életet éltek, jöttek-mentek, nem voltak otthonülők. Őslakók voltak itt - mondta ottjártunkkor egy lakó. Hozzátette, hogy Zsuzsát általános szeretet és tisztelet övezte: az asszony nyugdíjas kora ellenére is dolgozott, ahogyan Ervinnel közös lányuk is, aki velük élt a lakásban. A lakó azt is elmondta: aznap egy hangos sikoltásra figyelt fel:

Jöttem haza éppen és egy velőtrázó sikolyt hallottam. Annyira megijedtem, hogy bemenekültem a lakásba

- mondta. Vélhetően ekkor ért haza a páros lánya, aki rémülten kiáltott fel az elé terülő látványról. A helyiek véleménye Ervinről már megosztó volt: sokan ugyanis barátságtalan emberként írták le a korábban zenészként munkálkodó, manapság pedig kertekkel foglalkozó férjet.

Azt azonban, hogy mi történt a lakásban, továbbra sem sejtik. Lapunk ezért az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták: azóta gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki azóta szabadlábon védekezik:

A férfit a BRFK nyomozói gyanúsítottként hallgatták ki, vallomást nem tett, szabadlábon védekezik

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A meglepő fordulat így tovább növeli az ügy körül halmozódó kérdőjelek számát, mivel a rendőrség legutóbbi közleménye szerint emberölés ügyében nyomoznak.