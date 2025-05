Magyar Péter barátja ukrán kém!

Közben egy posztban még azzal is eldicsekedett, hogy „szabadon jár-kel” a térség országaiban mert négy(!) útlevéllel,- ukrán, román, cseh és magyar - rendelkezik!

„Szabadon jár-kel” a térség országaiban

De még mielőtt Magyar Péter tagadni próbálna, itt egy közös kép az ukrán titkosszolgálat vezetőjével Kirilo Olekszijovics Budanovval. Ő az ukrán katonai hírszerző szolgálat, a Felderítő Főcsoportfőnökség (HUR) vezetője. Ezt is maga Tceber Roland Ivanovics posztolta. Egyenruhában látható rajta.

Magyar Péter tartótisztje(?) egyenruhában és az ukrán katonai hírszerző szolgálat vezetője

Korábban is a baloldali ellenzéket támogatta Tceber Roland Ivanovics, aki Márki-Zay Péterrel is együtt vacsorázott, az akkor még a szocialisták színeiben politizáló Mesterházy Attilát pedig Ukrajna igazi barátjának nevezte. Tceber Roland Bedő Dáviddal, a Momentum frakcióvezetőjével is egyeztetett, Karácsony Gergellyel pedig többször is találkozott. A Facebookon megosztott képeik alapján kifejezetten jó viszonyban vannak a főpolgármesterrel, akit egy 2024 június 10-én közzétett posztjában szintén Ukrajna nagy barátjának nevezett.

Az ügynök korábban is "rádolgozott" a baloldalra...

De Tceber Roland Ivanovics gyakran eldicsekszik sorozatos brüsszeli útjaival is…

Magyar Péter ügynöke gyakori vendég Brüsszelben

A Ripost információi szerint Tceber Roland Ivanovicsot már tavaly ősszel kiutasították hazánkból. Ugyanezt a szankciót alkalmazták a magyar hatóságok annak a kémtevékenységet folytató ukrán férfinak az esetében is, akit május 9-én látványos akció keretében fogtak el a Terrorelhárítási Központ emberei Budapest belvárosában. Ceber Roland is hasonló nemzetbiztonsági okból, az ukrán titkosszolgálat ügynökeként került kiutasításra.