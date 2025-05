Azonnal fordulj orvoshoz, ha ezeket a tüneteket tapasztalod – alig ismert, halálos fertőzés tarolhatja le a világot

Egy rettegett, súlyos megbetegedéseket okozó szupergomba, az Aspergillus fumigatus, futótűzként terjed a világon, és a kutatók szerint hamarosan elérheti Európát és az Egyesült Királyságot is. A gomba az aspergillózis nevű betegséget okozza, amely a tüdőt támadja, de átterjedhet az agyra is. A betegség halálozási aránya elképesztően magas: 85,2%.

„A gombás kórokozók fertőzéseket okoznak és az élelmiszer-láncok biztonságát megzavarva komoly veszélyt jelentenek az egészségre” – figyelmeztetett Viv Goosens, a Wellcome Trust kutatásvezetője, aki szerint a klímaváltozás még gyorsabbá teszi az ilyen típusú patogének terjedését.

A Manchesteri Egyetem friss tanulmánya szerint a gomba 2100-ra 77%-kal nagyobb területen lehet jelen, így emberek milliói válhatnak veszélyeztetetté.

A gomba meleg, párás helyeken, például komposztban, rothadó növényekben, sőt, a levegőben is ott lehet. Nehéz kimutatni és ellenáll a gyógyszereknek. A WHO már a legveszélyesebb kórokozók közé sorolta, mivel a gombairtó szerek sokszor hatástalanok ellene.

Évente 6,5 millió gombás fertőzést regisztrálnak világszerte, és ezekhez 3,8 millió haláleset köthető. „A kihívások kezeléséhez fontos kutatási hiányosságokat kell pótolnunk” – tette hozzá Goosens.

A szakértők azt tanácsolják: aki lázat, köhögést, mellkasi fájdalmat vagy légzési nehézséget tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.

„A gombás fertőzések viszonylag kevéssé kutatottak a vírusokhoz és parazitákhoz képest” – idéz a Daily Star egy másik szakértőt.

A valóság lassan utoléri a sci-fit: a The Last of Us világa már nem is tűnik annyira elképzelhetetlennek.