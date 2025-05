"Kivették a fogaimat, de visszahoztak” - Földönkívüli elrablásáról számolt be a popsztár

Katya Lel, polgári nevén Jekatyerina Nyikolajevna Csiprinina, az 50 éves orosz popsztár, újra beszélt arról, hogyan rabolták el idegenek 16 éves korában. Azt állítja, hogy nem kell félni a földönkívüliektől, hiszen ha valamire nem adunk nekik engedélyt azt ők tiszteletben tartsák.

A popsztár földönkívüli elrablás történetével kapcsolatban még a mai napig sokan szkeptikusak. (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

Katya elmondása szerint az elrablás során összes fogát eltávolították fájdalom és vér nélkül, de az idegenek emellett egy nukleáris háborútól is megmentették a világot.

Nem kell félned az UFO-któl. Nem kell félned semmitől. Elraboltak, de aztán visszahoztak. Ha elrabolnak, akkor téged is visszahoznak.

Az elrablás követően a popsztár nővére emlékezett a történtekre, és ő hívta fel figyelmét arra, hogy nincsenek fogai.

Mindent láttunk, és nem törölték ki az emlékeinket. Ez most vicces. Azonban akkor nem volt se vér, se fájdalom: az üregek benőttek, mintha soha nem is lettek volna ott fogak.

Új nyilatkozatában azt mondta, az idegenek nem jelentenek veszélyt, ha az ember megfelelően viselkedik velük. Elmondása szerint, ha kommunikációról van szó elég agresszívak tudnak lenni, ezért érdemes már az elején meghúzni a határokat.

Azonnal azt mondod: "Nem engedem, hogy elvegye és nem adom át egyetlen szervemet sem". Ha erről kezdettől fogva tudtam volna, akkor valószínűleg 16 évesen megtiltottam volna nekik. Rögtön azt mondtam volna, hogy ebbe nem egyezek bele, de ki tudta?

Katya korábban azt is állította, hogy felismerte azokat az idegeneket, akik elvitték a fogait, amikor Mexikóban múmiává vált földönkívüli maradványokat mutattak be, de a szkeptikusok kritikáira is reagált. Elmondása szerint, ha valamit nem tudunk emberi érzékszerveinkkel felfogni, vagy a tudomány nem tud megmagyarázni, attól még az létezik, és ideje ezzel foglalkozni - írta a Daily Star.