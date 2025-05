Erdő Péter bíboros először adott interjút XIV. Leó pápáról, kiderült, hogy még közös tanítómesterük is volt - Videó!

Az életrajzából sok mindent elő lehet bányászni és mindegyiknek lehet jelentőséget tulajdonítani. Tehát az, hogy generálisa volt, egyetemes rendfőnöke volt az ágostonosoknak. Az egyfajta nemzetközi tapasztalatot jelent feltétlenül. De például vezetett ő Peruban egyház megyét is hosszú éveken át ez egy másfajta egyház megyei jellegű lelkipásztori tapasztalatot is mutat. Ezenkívül ugye tudjuk azt, hogy az Egyesült Államok polgáraként született, így nevelkedett. Később került ki már a hivatása teljesítése keretében Latin-Amerikába. Eközben persze Rómában tanulmányokat végzett, teológiából és kánonokból is az angelikumon doktorált annál a José Castano-nál, aki nekem is az egyik kedvenc professzorom volt.