Megvan, hogy mikortól és milyen energiaitalt nem vehetnek a 18 év alattiak: íme a részletek!

Ezek szerint minden energiaitalra vonatkozik majd a tiltás?

Nem. A kekvillogo.hu szerint a szabályozás az ismert energiaital-márkák jelentős részét érinti ugyan, de így is lesznek kivételek. Például az egyik legnagyobb energiaital-gyártó fél literes kiszerelésű, csökkentett koffeintartalmú változata továbbra is elérhető lesz majd a fiataloknak, mivel a koffeintartalma 56%-kal alacsonyabb, mint a standard változaté: éppen 15 mg/100 ml. Hasonló a helyzet két másik, 0,25 literes energiaitallal is, ezek koffeintartalma szintén nem lépi túl a megengedett határértéket. Emellett az új szabályok nem vonatkoznak majd a dobozos jegeskávékra és más kávéitalokra sem.