Egy világ roppant most össze a gyásztól: elhunyt a Simpson család legendás alakja

Steve Pepoon, az Emmy-díjas író, aki a Simpson család egyik legemlékezetesebb epizódját is írta, 68 éves korában elhunyt, paolai otthona közelében, Kansas államban. Halála váratlan volt, azonban két éve szívbetegséggel, szív amiloidózissal kezelték.

Celebrating the legacy of Steve Pepoon, Emmy-winning writer for 'The Simpsons' & more. His creativity brought joy to millions. Rest in peace. #Gratitude #Inspiration pic.twitter.com/nBFuz5nH92 — Zhanatan Fleming (@ZhanatanF62460) May 13, 2025

Családja a közösségi médián keresztül tudatta a gyászhírt.

Mély szomorúsággal jelenti be Steve Pepoon családja, hogy 2025. május 3-án, szombaton elhunyt. Steve családunk szeretett tagja volt, és sokak által becsült barát volt. Nagyon fog hiányozni. Tervezés alatt van az életét ünneplő esemény, a részleteket pedig hamarosan megosztjuk

Steve karrierje az 1980-as években indult, amikor eladta első forgatókönyvét a Silver Spoons című sorozatnak. Később dolgozott az Alfon is, ahol három évet töltött íróként. Igazi áttörését azonban a Simpson család hozta meg, ugyanis az 1991-ben Emmy-díjat nyert Homer vs. Lisa and the 8th Commandment, magyar fordításban Ingyen kábeltévé című epizód írójaként.

Ebben az epizódban Homer illegálisan bekötteti a kábeltévét, amit először mindenki élvez, ám Lisa hamar rájön, hogy ez lopás, majd emlékezteti apját a 8. parancsolatra. Végül Homer, lánya erkölcsi kiállása hatására, levágja a kábelt. Az epizód mélyebb morális üzenete, párosulva a sorozat védjegyévé vált humorral, Steve munkásságának legjobb példája maradt.

Steve más nagy sikerű műsorokon is dolgozott, például a Dinosaurs, a Meglógtam a Ferrarival vagy a Get a Life című sorozatokon. Emellett társszerzője volt az óriási sikert arató Thornberry családnak is, amely 1998-tól 2004-ig futott.

Rövid időre még a kamerák elé is állt, szerepet kapott a The Naked Gunban, miután egy jelenetben nem volt elég statiszta. Halála után rajongók százai búcsúztak tőle online üzenetekben, kifejezve hálájukat és gyászukat - írta a Mirror.