Csak egy pillanatig láthatta újszülött gyermekét a hőn szeretett édesapa, percekkel később halottnak nyilvánították

Szívszorító hírek érkeztek Amerikából: egy texasi édesapa éppen úton volt az idősebb gyermekeiért, hogy együtt meglátogassák a kórházban az anyjukat és az újszülött kistestvérüket, amikor halálos baleset érte a férfit. Marvin Taylor Kileen város tűzoltóparancsnoka volt, és vasárnap éjszaka veszítette életét, néhány órával azután, hogy a felesége életet adott az ötödik gyermekének. Marvin napközben végig támogatta a feleségét a szülés közben, majd útra kelt, hogy hazamenjen a többi gyermekéért. Néhány perccel az indulás után azonban hátulról belé hajtottak, és elvették az életét hajnali egykor - számolt be róla a People.

Családja, kollégái és az egész városa gyászolja az elhunyt tűzoltóparancsnokot/Fotó: Killeen városi tűzoltóság

Marvint a kiérkező mentőszolgálat a helyszínen halottnak nyilvánította. A balesetet okozó vétkes sofőrt pedig bilincsen szállították el a helyszínről. Killeen város tűzoltóságát lesújtotta a veszteség, szomorú sorokkal búcsúztak el vezetőjüktől és arról biztosították a gyászoló családot, hogy minden támogatást megfognak adni a számukra, amire csak szükségük van.

Tűzoltóságunk nagy tiszteletnek örvendő és kitüntetett tagja volt. 11 éve szolgált a kötelékünkben Taylor kapitány. Elkötelezettségéről és vezetői képességeiről számtalan történet és bevetési jelentés született az évek során. Nem csak a szolgálat miatt fognak rá emlékezni, hanem azért a hatásért is, amit az egész közösségére és a körülötte élőkre gyakorolt.

Killeen város polgármesteri hivatalánál félárbócra eresztették a zászlót és azonnal felvettél a kapcsolatot a nehéz helyzetbe került családdal, amelynek a veszteség feldolgozása mellett az újszülött kisbabával is kell foglalkozniuk, miközben a kenyérkereső családtagjukat kell eltemetniük - számolt be róla a People. A lap arról is beszámolt, hogy a tűzoltóság tagjai gyűjtést szerveznek a család számára, és mindannyian jelezték szándékukat, hogy rész szeretnének venni Taylor kapitány temetésén.